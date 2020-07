Les bases du référencement : Obtenir des backlinks

Les BackLinks, traduits par “Liens Retour”, sont l’un des principaux maillons d’une stratégie de référencement efficace et pérenne. Un BackLink (je préfère le terme anglais, et il m’arrivera de le noter BL en abrégé dans la suite de cet article), est tout simplement un lien depuis une page d’un autre site vers une page de votre site. On lit et entend très souvent l’expression “faire un lien vers un site” mais en réalité c’est un raccourci inexact car on ne peut faire un lien que vers une page, pas vers un site. Ce qui se cache derrière cette expression est en fait un lien vers la page d’accueil d’un site (d’où le raccourci )

En théorie, rien de bien compliqué : ce ne sont que des liens. Dans la pratique, il s’avère beaucoup plus difficile de les obtenir ces fameux liens. Le net-linking (c’est l’activité qui consiste à créer des liens vers les pages d’un site selon la définition de référencement sud) demande beaucoup de temps et des astuces. Dans cet article nous allons aborder différentes manières d’obtenir des backlinks de qualité et quelques astuces qui vous feront gagner un peu de temps… et de visibilité! Mais ne rêvez pas, il n’existe aucun miracle en matière de SEO, il faut bosser !

Backlinks : les stratégies…

C’est bien là l’une des questions les plus essentielles : une très grande majorité des propriétaires de sites web savent qu’il faut avoir un maximum de liens qui pointent vers leur site. Ce n’est pas un secret, c’est du référencement. Mais il est beaucoup plus difficile de savoir où obtenir des liens de qualité vers son site, quelle stratégie sera la plus efficace. Et c’est dans ce sens que je vais essayer de vous guider.

Obtention de BackLinks spontanés

Avant de foncer tête baissée dans la “quête” aux backlinks, il convient de rappeler (ou d’expliquer) que les pages de votre site peuvent tout à fait recevoir des liens retour de manière spontanée. Et c’est d’ailleurs en quelques sortes le “MUST”. En effet ces backlinks sont des liens qui ont de la valeur aux yeux des moteurs de recherche (et notamment ceux de Google puisque c’est à lui que la plupart d’entre nous faisons les yeux doux mais il en existe d’autres et il ne faut pas les négliger… Nous y reviendrons). L’obtention régulière de backlinks spontanés est généralement le reflet d’un site de qualité. Le plus souvent ce sont des liens que font d’autres webmasters vers une page de votre site/blog parce que son contenu se démarque tant en termes de qualité que d’originalité : on l’appelle aussi linkbait

Pas de secret en référencement, pour obtenir un lien en raison d’un contenu de qualité il faut se creuser les méninges, apporter sa propre réflexion, sa propre opinion ou son propre traitement de l’information à un sujet ou un thème quel qu’il soit. Il va de soit qu’il ne faut pas chercher à copier le contenu trouvé sur un autre site… Il faut arriver à trouver l’info, l’idée qui intéressera le plus de monde possible et la développer.

Mais on peut également “forcer” un peu le destin en obtenant ce que je qualifie de backlinks semi-spontanés où la stratégie de référencement est plus volontaire: il s’agit d’offrir un service en échange de ce fameux lien tant convoité. Parmi les services que l’on peut offrir il y a par exemple la mise en ligne d’un script pour les développeurs, la mise en ligne d’un tutoriel etc.

Certains webmasters sont également à la recherche de contenus uniques pour leurs sites : n’hésitez pas à contacter des webmasters de sites traitant de sujets que vous connaissez pour leur proposer un article à contenu “unique” (c’est à dire n’ayant pas déjà été publié ailleurs sur le web) en lui demandant un lien vers une page de votre site au sein de cet article. Vous verrez que cette stratégie fonctionne assez souvent et cela vous permet de choisir votre ancre et le contexte au sein duquel se trouvera votre lien.