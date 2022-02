Pro BTP – un serious games dans le BTP et la rénovation

Le plus dingue lorsqu’on teste des advergames et qu’on enquête sur des campagnes de buzz, c’est qu’on arrive encore à être surpris par la viralité de certains jeux.

Avec sa campagne à l’humour efficace, Pro BTP entend séduire les jeunes et les orienter vers des formations du secteur de la construction et de la rénovation de maison à Montpellier et dans d’autres territoires d’Occitanie où la main-d’oeuvre est nécessaire. La mini-série du site fait son buzz et propose à chaque nouvel épisode une situation dans lesquels les deux “héros” sont en difficultés dans un chantier de rénovation, du fait qu’ils ne travaillent pas dans le Bâtiment.

Le groupe de protection sociale des professions du Bâtiment et des Travaux publics a donc décidé de s’adapter dans sa communication aux 13-16 ans . Mis à jour pour sa nouvelle édition, le site dispose, d’une série de vidéos mettant en scène un des métiers du Bâtiment. Les informations sur les formations à prendre suivent, avec des liens vers les centres d’information et de formation aux métiers de la construction et rénovation (maçon, carreleur, menuisier, plaquiste, Couvreur…) les plus proches des internautes. Pro BTP entend bien avec cette nouvelle campagne rencontrer le même succès que l’année précédente. Voilà une campagne qui séduira autant les jeunes en quête de formation dans les Pyrénées Orientales, que les curieux souhaitant en apprendre un peu plus sur l’univers de la construction.

Tout commence par un mode d’emploi du site, avant le chargement, qui interpelle. Les dessins explicatifs montrent comment se servir d’une grue pour passer d’un menu à l’autre. Excellente idée, de manœuvrer un site sur le bâtiment et la rénovation ! Hormis cette interactivité bienvenue, on nous propose un mini-jeu correspondant à un épisode de la série de “Alex et Bernard”. Douze épisodes sont prévus au total, dont deux disponibles. On suppose donc qu’il y aura douze advergames jouables. En attendant, je n’ai pu en tester que deux. Le premier est une course poursuite où vous devez semer vos poursuivants grâce à votre souris. En l’agitant de gauche à droite, vous gagnerez en vitesse, mais gare à votre cœur ! Enfin, de votre vitesse dépend le nombre de points gagnés. Le second est un jeu d’adresse, où il faut guider le jet de déchets pour les jeter droit dans la poubelle. Si ces deux advergames ne sont pas particulièrement ambitieux seuls, ils méritent le détour, d’autant que le site est mis à jour chaque semaine et que le fun y est.

Graphismes : 4/5

Jouabilité : 4/5

Durée de vie : 4/5

Fun : 4/5

Titre : Pro BTP : Un avenir solide

Annonceurs : Pro BTP

Année de publication : 2007

Jeux concours : non

Collecte d’informations : non