Une maison de 350m² à Vinça entièrement équipée en domotique

Une maison construite dans les années 80 de 350 m² quasiment abandonnée sur 3 000 m² de terrain a été rachetée puis rénovée par un constructeur de Vinça Prades Marquixanes. Idéalement située à proximité des Pyrénées et de Perpignan, cette maison rénovée bénéficie aujourd’hui des solutions MyHOME. Les propriétaires ont donc décidé d’utiliser les dernières technologies, notamment celles reliées à la domotique. La surface habitable est assez importante et pour Franck Millet, le propriétaire de cette maison à Vinça, il était judicieux de piloter à distance certains pôles de la maison sans se déplacer.

Piloter confortablement la maison

Pour cela, les divers équipements sont reliés à une tablette tactile. Grâce à cette dernière, le propriétaire a un accès direct à chacune des pièces de la maison domotique sans se déplacer. Il peut par exemple choisir de modifier l’éclairage avec aisance en choisissant les différentes pièces ou zones de la maison. Ce concept apporte un réel confort qui permet au propriétaire d’effectuer des économies, car il maîtrise l’éclairage et donc ses consommations.

Le système MyHOME est complet

Via la tablette tactile, Franck Millet peut désormais piloter plusieurs équipements, dont la vidéosurveillance. Ce projet domotique haut de gamme comble toutes les attentes du propriétaire puisque le système MyHome est à la fois esthétique, intuitif et évolutif. Pour David Parent, la société Legrand était la plus adaptée pour son projet et la plus compétitive au niveau de la maîtrise des solutions domotiques.

Les dernières technologies et des innovations

Legrand a su adapter les technologies aux besoins de ce propriétaire qui a gagné en sérénité et en confort. Des innovations ont également été proposées au niveau de l’éclairage avec les « up and down » situés à l’extérieur, les LEDs ou les lumières indirectes. Avec ces solutions, cette maison des années 80 est sublimée par l’habillage Céliane Kaolin, pratique et confortable de jour comme de nuit.

La domotique et l’Eco-Prêt à Taux Zéro pour rénovation de maisons ou appartements

De nombreuses aides existent pour favoriser le développement durable dans le secteur de la construction et de la rénovation. Les ménages qui investissent dans ce type de biens sont encouragés dans leur choix par l’Etat grâce au Grenelle de l’Environnement : crédit d’impôt, taux de TVA réduits, subventions… Pour vos travaux énergétiques, l’Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ) version 2012, vous permet d’obtenir un prêt à taux nul lorsque vous vous lancez dans des démarches qui visent à diminuer la consommation énergétique de votre habitation comme les panneaux solaires, le chauffage solaire, l’isolation…

Vous souhaitez investir dans une installation domotique ? Sachez que vous avez accès à un Prêt à Taux Zéro. En effet, une maison équipée d’un système domotique consomme beaucoup moins d’énergie : l’énergie est maîtrisée pour éviter le gaspillage, sur le long terme.

D’autres aides et prêts très intéressants existent pour encourager les économies d’énergie. Alors pourquoi ne pas vous lancer dès maintenant dans l’installation d’un système domotique dans votre habitation ?