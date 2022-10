Domotique : J’équipe ma salle de bains à Perpignan

Pour démarrer sa journée par des instants de plaisir dans sa salle de bains, il faut prévoir un bon éclairage, des serviettes bien chaudes grâce au sèche serviettes et par une évacuation rapide de la buée grâce à la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), une ambiance musicale sélectionnée grâce à une radio avec haut-parleur Céliane.

Toilettes, couloir, escaliers, entrée … dans toutes les pièces où, souvent on ne fait que passer, il est pratique et économique de disposer à l’entrée d’un interrupteur automatique. Il détecte votre passage, allume la lumière et prend en charge son extinction programmée selon la durée d’éclairement que vous avez choisie (de 1 seconde à 16 minutes).

Avec un peu de domotique et de logique lors de la conception de votre maison, faites des économies et oubliez les lumières oubliées » : c’est ce que vient de faire un artisan en rénovation salle de bains à Perpignan Cabestany, Bompas Pia en 2022…

Schéma domotique de rénovation d’une salle de bains à Perpignan

Installation d’une commande de VMC Céliane

Commande de VMC

Dans les pièces humides, une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) permet d’accélérer la circulation et le renouvellement de l’air. La santé des personnes et le maintien en état des finitions des pièces sont ainsi préservées. Pour la commande, un interrupteur VMC permet la mise en route de la vitesse supérieure ou son arrêt depuis la pièce. Et si vous choisissez la technologie domotique Legrand, vous pourrez la commandez à distance depuis une autre pièce ou l’intégrer dans un scénario de commandes de plusieurs fonctions.

En adoptant le confort d’une VMC et en choisissant une version « double flux », savez vous que vous pouvez en plus réaliser de substantielles économies sur votre chauffage ?

Installation d’une radio Céliane avec son haut parleur intégré

Radio avec

haut parleur intégré

Bien démarrer sa journée dans sa salle de bains avec sa radio préférée qui diffuse son programme musical ou les infos du matin. Pour votre liberté totale de programmation, vous pouvez même y connecter votre MP3 ou MP4 sur sa prise Jack. Imaginez en plus un design soigné et une finition assortie à toutes vos commandes de lumière et à vos prises de courant ! C’est possible avec la collection Céliane : porcelaine, acier, verre, bois … à vous de choisir.

Pour votre plaisir au quotidien, choisissez une radio de qualité, dans un décor personnalisé

Voici donc quelques équipements installés par cet artisan rénovation de Perpignan pour le plus grand plaisir des propriétaires de cette maison à Cabestany