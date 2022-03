Les équipements de Domotique piscine

La domotique piscine rassemble un ensemble des produit rendant possible la gestion de tous les équipements de piscine sur une seule interface. La filtration, le désinfectant, l’éclairage, le chauffage, le pH sont automatiquement régulés et vous contrôlez en direct la qualité de l’eau depuis la maison ou par internet, sans abonnement. Vous modifiez les réglages sans vous déplacer au local technique et vous lancez les accessoires (fontaine, hydro-jet…) directement depuis le bord du bassin. Vous êtes maintenant sans souci et votre piscine est toujours telle que vous la souhaitez, prête pour recevoir.

Domotique KLEREO

Klereo répond parfaitement aux besoins d’automatisation de la piscine. La marque s’appuie sur une approche globale pour l’automatisation de la piscine. Des interfaces simple et facile d’utilisation permettent de contrôler à partir d’un smartphone, d’une tabletter ou d’un ordinateur portable. Klereo propose un système qui s’adapte à toutes les piscines et qui sont compatibles avec tous les traitements.

Klereo Kompact + = De 1 799,00 € à 4 274,00 €

Klereo Connect = 490,00 €

Klereo Pad = 490,00 €

Klereo Pad 2

Klereo vous permet d’accéder via Internet aux informations sur l’état de votre piscine grâce à un accés sécurisé sur un site dédié.

Klereo vous permet d’être toujours informé et prévenu des évolutions du bassin, sans être forcément sur place !

Vous pouvez commander à distance le chauffage, l’éclairage, les auxiliaires de la piscine, etc.

Ces Informations sont également accessibles sur votre téléphone portable (Smartphone)

domotique SO BLUE

Domotique OMEO 100 = A partir de 399,00 €

Domotique OMEO 200 = A partir de 499,00 €