La diversité des jeux sur mobile, effet de mode ou besoin du consommateur ?

il suffit de regarder dans son iPhone ou autre smartphone pour se rendre compte que notre bureau y est rempli de jeux iPhone ou autre applications gamifiées. Mais a t-on vraiment besoin de jouer autant ? Si l’on revient quelques 5 ans en arrière, à une époque où le smartphone était encore méconnu par nous autres Européens, il me semble à juste cause que mon quotidien était moins rythmé par les pauses jeux vidéo qu’aujourd’hui et je ne m’en portais pas plus mal… Mais, depuis la révolution du téléphone intelligent, il devient quasiment improbable de passer une journée classique sans jouer à un mini jeu. Alors effet de mode ou réel besoin ?

Pourquoi je joue autant avec mon smartphone

Un téléphone mieux adapté au jeu

Avec un écran en moyenne deux fois plus grand qu’il y a 5/6 ans, nos téléphones sont comme des mini ordinateurs qui nous permettent évidement de mieux voir les animations et donc les jeux. Il devient plus facile de jouer à un jeu avec nos nouveaux appareils qu’avant car le téléphone est tout simplement mieux adapté. Le tactile est aussi un avantage pour le jeu, en effet il nous fait oublier toutes les complications que l’on a connues avec les touches, souvent trop petites, trop rapprochées voire défectueuses. Le tactile rend plus jouable et plus réaliste nos actions de jeu. Enfin, nos téléphones sont plus puissants qu’avant et permettent d’offrir des capacités de jeux nettement meilleurs. Concernant les graphismes des jeux, fini les pixels et la 2d maintenant avec un smartphone c’est vidéo animée, 3d en réalité augmentée et qualité sonore léchée. Le seul petit bémol que l’on accorde souvent à un smartphone, c’est sa capacité de batterie. Mais après tout je ne me rappelle pas avoir joué autant sur mon 3310, peut être que lui aussi aurait fini par avoir des faiblesses côté batterie

Un accessibilité à internet en haut débit

Souvenez vous de vos débuts sur le wap avec vos premiers portables, sympa non ? Et oui, avant la 3G il était très difficile de se connecter à internet et qui plus est, très difficile d’y jouer avec son GSM. Avec l’arrivée des téléphones intelligents qui intègrent tous les technologies de connectivité internet haut débit, ma consommation du net est 10 fois supérieure qu’auparavant. Les forfaits mobiles nouvelle génération prennent en compte systématiquement l’utilisation d’internet dans leurs forfaits. Cette émancipation du web via le smartphone, contribue directement à la hausse des consommations de jeux, soit en application téléchargeable sur le net soit directement sur des serveurs de jeux en ligne. Un téléphone intègre maintenant les communications, la musique, internet et les jeux.