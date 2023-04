Les jeux vidéo de guerre dans tous leurs états

Je ne sais pas vous, mais personnellement, l’année 2009 je n’ai pas eu le temps de me poser et de regarder concrètement à quoi ressemble le panel des jeux de guerre sur consoles et PC par les temps qui courent. En seulement 1 an, quatre blockbusters sont sortis dans nos contrées : Call Of Duty : Modern Warfare 2, Battlefield : Bad Company 2, Medal Of Honor 2010 et Call Of Duty : Black Ops. Chacun de ces jeux a pour ambition d’être meilleur que l’autre. Comment ce segment a-t-il pu prendre autant d’ampleur en si peu de temps ?

Le premier des quatre à sortir est Modern Warfare 2, fin 2009. Ce fut l’un des lancements les plus réussis dans le genre, à grands coups de millions de dollars. Et il faut constater que ça paye ! Pas moins de 376 000 unités vendues rien qu’en France pendant la seule semaine de lancement, pour une recette de 25.5 millions, cassant ainsi le record de Grand Theft Auto 4. Si on prend les chiffres du reste du monde, c’est carrément 7 millions d’exemplaires le jour même de la sortie ! Hallucinant…

Cinq mois plus tard, c’est Battlefield qui entre en scène. Les « anti-COD » attendent ce jeu avec impatience, et ils sont au rendez-vous ! En seulement 15 jours, c’est 2.3 millions d’exemplaires à travers le monde qui sont écoulés. Pas si mal pour une « seconde main ».

Très récemment, c’était au tour de Medal Of Honor de pointer le bout de son nez. Troisième arrivé, troisième au classement. MoH ne s’écoule « qu’à » 1.5 millions d’exemplaires en 7 jours. C’est un exploit en soit, mais une broutille comparée à ses deux ainés.

Comment expliquer que le segment du jeu de guerre moderne culmine autant depuis 1 an et demi ? Quelles ont été les clés d’un succès aussi fulgurant et gigantesque ?

Et si la clé de ce succès, c’était le timing ?

Réfléchissons : CoD 6 sort fin 2009. La Xbox se démocratise et la PS3 remonte peu à peu dans les charts consoles. Le dernier jeu du même genre en date est… Call of Duty 4. Le succès de certaines exclu sur consoles (comme KillZone ou Halo) laisse entrevoir un avenir brillant pour le FPS.

Il n’en fallait pas plus à Infinity Ward pour améliorer le système en place et démocratiser le genre. Souvenez vous, le teasing a commencé plus de 6 mois avant la sortie du jeu et même les internautes qui ne possèdent pas de consoles savaient que CoD 6 allait sortir (véridique et vérifié !).

Avant Modern Warfare, quel était le jeu de guerre le plus joué sur le live ? GTA 4 ? Pas folichon en multi… Il fallait un jeu multijoueur qui tire pleinement partie des possibilités du live. Infinity Ward est venu combler ce vide en rassemblant les joueurs autour d’un même étendard avant même la sortie du jeu