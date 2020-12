Quelques facettes de l’art numérique

Les artistes se sont appropriés les technologies pour explorer de nouvelles formes de créations, ainsi en est-il pour les nouvelles technologies, l’outil informatique en général et le Web en particulier. La définition d’art numérique est complexe : certains artistes ne se considèrent pas comme numériques et appréhendent la technologie comme un outil parmi tant d’autres voire comme un mode supplémentaire de diffusion. D’autres utilisent la matière numérique (audio, vidéo, animations multimédias) comme un composant essentiel de leurs créations.

:: Le musicien et vidéaste PJ Pargas du label Dopebase utilise ainsi le son et l’image comme matière de son univers musical.

:: La violoniste travaille de courtes musiques pour illustrer des clip vidéos d’organisateur de mariage , voyages, concerts avec ses propres logiciels numériques

:: La photographe et plasticienne Aurélie Pétrel a quant à elle choisi le web et la technologie flash comme un support dynamique pour présenter son travail.

:: le portail Synesthésie, dirigé par Anne-Marie Morice, s’affirme à la fois comme un centre de ressources numériques, un centre d’art virtuel (le CAV) et édite une revue thématique.

:: Régine Debatty explore sur son site We make money not art explore toutes les pratiques artistiques numériques.

::: Quelques sites d’artistes et de festivals numériques : :::



:: Nicolas Clauss : Artiste de nombreuses fois primé pour ses créations en ligne.

:: Rencontre service.org : Le site de rencontres pas si virtuelles de Karine Lebrun.

:: Pianographique : Une création qui transforme votre clavier d’ordinateur en piano numérique.

:: Art numérique : photographies et œuvres interactives par Guillaume Horen.