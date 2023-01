L’électronique s’invite dans la salle de bains

L’électronique fait son apparition dans votre salle de bains, pour plus de confort, de simplicité et toujours avec un design innovant. Ces nouveaux produits semblent venir directement d’un film de 007.

L’électronique s’invite enfin dans votre salle de bains.

Au programme, vous pourrez régler avec précision la température et le débit de l’eau et naviguer à travers les différentes options très simplement grâce à des pictogrammes.

UN PROGRAMME PAR PERSONNE

Vous aimez les bains chauds; Votre bébé doit être baigné à une température bien précise;

Vous aimez vous rincer les dents à une température donnée; etc.

Et bien grâce à des programmes préprogrammés ou personnalisables chacun pourra se laver avec la température et le débit qui lui correspond le mieux.

UNE GAMME POUR TOUTE LA SALLE DE BAINS

La gamme Ondus de Grohe se décline pour les robinets mitigeurs de lavabos, aux robinets de baignoires en passant par les équipements de douche.

DESIGN INNOVANT

Cette gamme offre un design particulièrement moderne qui fera pâlir de jalousie vos amis.

Attention toutefois, nombre d’entre eux voudront essayer votre nouvel équipement.

RENSEIGNEMENTS

Salle de bains – Des WC et lavabos pilotables avec une télécommande… Incroyable mais vrai !

Une innovation pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le domaine de la salle de bains.

Chaque année, notre espérance de vie augmente et notre condition physique s’améliore. Le résultat est simple, nous allons vivre plus longtemps et nous serons capables d’être autonomes jusqu’à des âges avancés. Mais, malgré cette bonne forme physique certains d’entre nous suite à des accidents de la vie se retrouveront en fauteuil roulant ou avec une mobilité réduite.

UNE INNOVATION

Une société Kinelift consciente de ce problème vient d’introduire sur le marche un WC et lavabo à hauteur réglable. Le principe est simple, grâce à une télécommande vous réglez simplement les WC et lavabos pour une accessibilité complète et confortable.

SIMPLE A POSER

Ce système arrive sous forme d’un kit mural prêt à poser et est disponible en différentes couleurs en option. Il peut être encastré, semi encastré ou en applique.

ADAPTABLE

Vous pouvez choisir vos WC et lavabos des marques qui vous conviennent, car ce kit s’adapte à toutes les marques du marché.

PRIX

Prix public indicatif 2500 € HT le lavabo, 2800 € HT le WC.